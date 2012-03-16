Владимир Путин обещает увеличить зарплату врачей

Председатель российского Правительства Владимир Путин пообещал увеличить заработную плату врачей. Через шесть лет зарплаты врачей будут в два раза превышать уровень средней зарплаты по экономике в регионах страны, заявил премьер-министр.

По словам Путина, "один из главных факторов повышения качества здравоохранения, да и всей социальной сферы - это достойный уровень оплаты труда специалистов". "Зарплаты врачей к 2018 году должны в два раза превысить среднюю зарплату по экономике в соответствующем регионе РФ", - сказал Путин, передает Интерфакс. Такое заявление глава Правительства сделал, выступая на расширенной коллегии Минздравсоцразвития.