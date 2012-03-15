Нарышкин: Госдума проанализирует условия присоединения России к ВТО

Государственная Дума проведет самостоятельный анализ условий вступления России во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Сергей Нарышкин, выступая в Торгово-промышленной палате.

По его словам, дискуссия в Государственной думе "при ратификации соответствующих документов ожидается достаточно острая". "В рамках парламентских процедур будут еще раз проанализированы все последствия вступления в ВТО для наших предприятий, для внутреннего рынка", - сказал Нарышкин, передает РИА Новости. Спикер ГД подчеркнул, что депутаты рассчитывают на поддержку ТПП при проведении экспертной оценки последствий присоединения к ВТО.