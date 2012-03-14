Дефицит бюджета России за январь и февраль 2012 года вырос до 3% от ВВП

Дефицит федерального бюджета Российской Федерации за январь-февраль 2012 года составил, по предварительным оценкам, 3% от ВВП - 245,34 млрд. рублей. Об этом сообщается в материалах Министерства финансов России.

Ранее заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщала о сумме в 124,5 млрд. рублей, или 1,5% от ВВП. Во вторник, 13 марта, Нестеренко также сообщила, что Минфин РФ не исключает нулевого дефицита и даже профицита бюджета по итогам текущего года.За январь и февраль доходы федерального бюджета составили 1,86 трлн. рублей, что составило 15,8% к общегодовому показателю.

Больше всего доходов перечислила в бюджет Федеральная таможенная служба (более 895 млрд. рублей), а также Федеральная налоговая служба (почти 734 млрд. рублей), передает РБК.

В январе бюджет был исполнен с профицитом в размере более 27 млрд. рублей, или 0,7% от ВВП, ранее сообщалось о дефиците в размере 0,5% от ВВП. Пересмотренные оценки по февральскому показателю также оказались в два раза больше предварительных, достигнув уровня 272,5 млрд рублей, или 6,4% от ВВП.