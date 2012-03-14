Греция должна получить сегодня второй пакет помощи

Греция должна получить сегодня второй пакет финансовой помощи в размере € 130 млрд.

Ответственные высокопоставленные лица из министерств финансов стран Евросоюза собираются принять это решение в ходе телефонной конференции, передает немецкий новостной канал n-tv.

Министры финансов стран Евросоюза уже в понедельник в Брюсселе высказали своё согласие по этому вопросу. Причиной задержки являются преграды в парламентариях некоторых стран Евросоюза, которые должны были одобрить это решение.