Киев не смущает снижение транзитных объемов газа из России в Европу

Украина надеется, что объемы транзита газа из России в 2012 году сохранятся на прежнем уровне в 100 млрд кубометров, невзирая на то, что в начале года они были снижены на 13%, после перенаправления на газопровод "Ямал-Европа".

Об этом сказал украинский министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, комментируя ситуацию с запуском "Северного потока", благодаря которому Россия может поставлять газ в Европу напрямую, без посредничества других стран.

12 марта компания "Укртрансгаз" сообщила, что в январе-феврале текущего года транзит газа из России в Европу через Украину сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,9 млрд кубометров. По словам Бойко, уменьшения транзитных объемов связано с тем, что "Газпром" перевел часть поставок из Украины в Белоруссию.

"Эта часть ушла в "Белтрансгаз", газопровод "Ямал-Европа", — уточнил министр, добавив, что пока что Киев не смущает снижение транзитных объемов, так как украинская ГТС все еще загружается в полном объеме, передает РИА Новости.

Напомним, Украина и Россия уже долгое время ведут переговоры по снижению цены на газ. Украина считает цены завышенными — президент Виктор Янукович недавно заявил, что Украина переплачивает за российский газ около 3,8 млрд долларов ежегодно по сравнению со своими соседями.

Россия в обмен на снижение стоимости топлива требует контроля над украинской ГТС, однако пока что консенсус не достигнут.

Недавно Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Киев не исключает возможности создания двустороннего консорциума по модернизации газотранспортной системы без участия Евросоюза.