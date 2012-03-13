Вексельбергу надоели проблемы UC Rusal и он ушёл из компании

Виктор Вексельберг в понедельник объявил о своей отставке с поста председателя совета директоров UC Rusal, который он занимал с момента создания компании в 2007 году, сообщил официальный представитель ГК "Ренова".

Также Вексельберг заявил о выходе из состава Совета директоров UC Rusal.

"Я вынужден с сожалением констатировать, что в настоящее время UC Rusal находится в глубоком кризисе, вызванном действиями менеджмента, в результате которых UC Rusal превратилась из мирового лидера алюминиевой промышленности в компанию, перегруженную долгами, вовлеченную в большое количество юридических тяжб и социальных конфликтов", - прокомментировал свое решение глава Группы компаний "Ренова" Вексельберг, передает Интерфакс.

Напомним, Виктор Феликсович Вексельберг (род. 14 апреля 1957, Дрогобыч, Львовская область, Украинская ССР) — российский бизнесмен, управленец. Крупнейший частный акционер ТНК-ВР (12,5% — такой же пакет у партнера по Access-Renova Леонарда Блаватника). Президент фонда "Сколково", координатор строительства инновационного центра в Сколково.

Виктор Вексельберг -председатель совета директоров группы компаний "Ренова", в которой работает более 100 тыс человек в 36 регионах России, а также в странах Европы, Африки, Азии и Америки. Более 80% всего объема инвестиций ГК "Ренова" составляют долгосрочные инвестиции в российскую экономику.

Он владеет крупнейшей в мире коллекцией ювелирных изделий работы Фаберже. Обладая личным состоянием $13,0 млрд, в 2011 году занял 10 место в списке по версии журнала Forbes 200 богатейших бизнесменов Росcии.

UC Rusal - российская алюминиевая компания, крупнейший в мире производитель алюминия и глинозёма.