Дмитрий Медведев провел совещание по экономическим вопросам. Главной темой встречи президента с министрами экономического блока и представителями бизнеса стало развитие банковского сектора.

В совещании приняли участие глава кремлевской администрации Сергей Иванов, помощник президента Аркадий Дворкович, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Эльвира Набиуллина и глава Центробанка Сергей Игнатьев. Об этом сообщает РИА Новости. На встрече были представлены выводы, сделанные рабочей группой по вопросу о развитии банковского сектора под руководством главы Сбербанка Германа Грефа и председателя совета директоров МДМ Банка Олега Вьюгина. Совещание состоялось в рамках регулярных консультаций по экономическим вопросам в рамках обсуждения "Стратегии-2020". Из банкиров на нем присутствовали президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, и владелец банка "Русский стандарт" Рустам Тарико.