Нефть дешевеет на фоне данных из Китая

Цены на нефть снижаются после публикации статистических данных об объемах экспорта из Китая. Информация указывает на вероятное замедление темпов роста мировой экономики и спроса на энергоносители.

На торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 14.11 мск стоимость апрельских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI опустилась до 106,61 доллара за баррель, передает «Интерфакс». Котировка фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 125,16 доллара за баррель.