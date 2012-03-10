Спрос в странах Азии поддерживает высокие мировые цены на нефть

Ослабление спроса на нефть в странах Запада в феврале нивелировалось ростом потребления в Азии. Поэтому фундаментальные факторы, влияющие на мировой рынок нефти, остались стабильными в целом, сообщила ОПЕК.

Эта снижает значимость политической напряженности по поводу иранской ядерной программы, которая в феврале привела к росту средней цены на нефть Организации стран-экспортеров нефти до трехлетнего максимума.

Позитивный для цен эффект сокращения ввоза иранской нефти сведен на нет продолжающимся ослаблением спроса в Европе и США, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК о рынке нефти, передает портал Asia Reporter.

Тем не менее, в ОПЕК по-прежнему ожидают роста мирового спроса на нефть в 2012 году на 900 000 баррелей в день. В картеле прогнозируют, что мировой спрос на нефть ОПЕК останется на уровне 30 млн баррелей в день. Это соответствует официальному лимиту добычи стран картеля, но на 970 тыс. баррелей в день ниже добычи ОПЕК в феврале.

Как обычно, в ОПЕК воздержались от обсуждения ситуации в Иране, назвав основным фактором неопределенности на рынке нефти экономические проблемы Европы.

В ОПЕК напомнили, что последние данные по потреблению не были обнадеживающими.

"Потребление нефти в США в декабре уменьшилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что стало самым существенным снижением с июля 2009 года", – констатировали в картеле.

"Предварительные еженедельные данные за январь и февраль 2012 года продемонстрировали аналогичное снижение", – заметили в ОПЕК.

Спрос на нефть в Западной Европе в январе снизился и, по-видимому, продолжит снижаться в следующие месяцы, объявили в картеле. В ОПЕК предполагают, что спрос на нефть в Западной Европе в 2012 году уменьшится на 1,7%, или на 240 тыс. баррелей в день.

Компенсирующим фактором станет увеличение спроса в Азии, в основном связанное с Японией, которая приостановила работу почти всех ядерных реакторов после аварии на станции "Фукусима", произошедшей более года назад.

Китай также увеличил потребление нефти в январе, на 800 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день.