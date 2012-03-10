Мир сыт по горло продукцией Поднебесной, китайцы тоже

В Китае по итогам февраля зафиксировано самое значительное за последние десять лет отрицательное сальдо торгового баланса КНР. Ввоз товаров преобладает над вывозом в денежном эквиваленте на сумму в 31,5 млрд долларов.

Это объясняют понижением спроса на китайские товары в Европе, долгими новогодними каникулами, выпавшими в этом году на конец января - начало февраля, а также ростом импорта, передаёт Би-Би-Си.

Напомним, еще в ноябре минувшего года рекордный торговый профицит Китая с Соединёнными Штатами вынудил конгресс США требовать законодательные меры против КНР.