Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило о наступлении дефолта в Греции по ее долговым обязательствам.

"АН" сообщали, что вначале агентство Standard & Poor's, а затем и Moody's понизили ее кредитный рейтинг. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Греции с «Ca» до самого низкого уровня «C», который означает некредитоспособность Греции.

Накануне власти Греции договорились с 85,8% частных кредиторов о реструктуризации долга страны. Это позовляет стране получить очередную часть финансовой помощи в размере $130 млрд. от Евросоюза и Международного валютного фонда.

Руководитель группы министров финансов стран еврозоны Жан-Клод ЮнкерВсе заявил, что условия, необходимые для выделения Греции второго пакета международной финансовой помощи, практически выполнены.

"Состоялась крупнейшая реструктуризация долга. Это дает нам надежду и открывает перед нами новые возможности. Теперь у нас появилась возможность самостоятельно выбирать свой путь. Поменять ситуацию в экономике, сохранить свое место в еврозоне, поддержать наших сограждан. Это наш шанс. Давайте не упустим его", — сказал премьер-министр Греции Лукас Пападимос.

Реструктуризация долгов предусматривает обмен ранее выпущенных Грецией гособлигации на новые - с продленными сроками погашения, а также выкуп Афинами ранее выпущенных гособлигаций с большой скидкой.

При этом частные кредиторы потеряют около 105 миллиардов евро, но смогут надеяться на возвращение хотя бы части долга в будущем, передает Радио Свобода.

Ожидается, что официальное решение о выделении Афинам средств, необходимых для спасения страны от суверенного дефолта, будет принято в понедельник на заседании министров финансов стран еврозоны.