США включили Ватикан в список стран, где выгодно отмывать деньги

Ватикан в марте впервые включен американскими экспертами в список из 68 стран мира, где высок риск совершения преступлений, связанных с отмыванием денег. Но это не означает, что это карликовое государство-анклав внутри территории Рима поймали на финансовых махинациях.

"Включение произошло, несмотря на усилия Папы Бенедикта XVI по введению в Ватикане соответствующих международных норм", — отмечает газета The Financial Times, передает ИТАР-ТАСС.

В результате Ватикан оказался среди 68 стран мира, которые вызывают у США беспокойства в связи с проблемами отмывания денег. Между тем, по словам американских экспертов, "включение Ватикана в соответствующий список не является следствием конкретных дел, связанных с финансовыми преступлениями".

"Данный факт является отражением ситуации, когда финансовая система страны может быть использована преступниками для отмывания денег", — сообщают эксперты на страницах The Financial Times.