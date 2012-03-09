США включили Ватикан в список стран, где выгодно отмывать деньги
9 марта 2012, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Ватикан в марте впервые включен американскими экспертами в список из 68 стран мира, где высок риск совершения преступлений, связанных с отмыванием денег. Но это не означает, что это карликовое государство-анклав внутри территории Рима поймали на финансовых махинациях.
"Включение произошло, несмотря на усилия Папы Бенедикта XVI по введению в Ватикане соответствующих международных норм", — отмечает газета The Financial Times, передает ИТАР-ТАСС.
В результате Ватикан оказался среди 68 стран мира, которые вызывают у США беспокойства в связи с проблемами отмывания денег. Между тем, по словам американских экспертов, "включение Ватикана в соответствующий список не является следствием конкретных дел, связанных с финансовыми преступлениями".
"Данный факт является отражением ситуации, когда финансовая система страны может быть использована преступниками для отмывания денег", — сообщают эксперты на страницах The Financial Times.
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