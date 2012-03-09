Министерство финансов хочет ограничить расчеты наличными

Министерство финансов занимается подготовкой предложений по ограничению расчетов наличными деньгами.доля наличных платежей в России в два раза выше, чем в европейских странах, отметил глава ведомства Антон Силуанов.

Предложения касаются обязательного использования безналичных расчетов при крупных покупках, выплате заработной платы и др. "Многие страны используют ограничения в денежных расчетах", - отметил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его мнению, операции по оплате товаров и услуг непрозрачны для фискальных органов, передает "Россия-24". Продавцы и покупатели, считает министр, недоплачивают налоги. "Это способствует развитию теневого сектора экономики, который, по оценкам, составляет около 30-40% ВВП", - подчеркнул Антон Силуанов.