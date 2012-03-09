Правительству Греции удалось избежать дефолта

Греческое правительство получило согласие большинства своих частных кредиторов на сделку по обмену долговых обязательств. Правительство Греции дало понять, что ему удалось избежать дефолта.

С условиями сделки согласились более 80% частных держателей облигаций. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя греческого кабинета. Греции необходимо было получить согласие не менее чем 75% кредиторов для того чтобы обмен состоялся. Официальное сообщение об успехе кредита, как ожидается, будет сделано утром в пятницу, 9 марта.