Сейчас наблюдается начало "золотого века" природного газа, продолжающего занимать все новые ниши, заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Леонид Бохановский в четверг на конференции в Хьюстоне.

В американском штате Техас 8-9 марта проходит международная энергетическая конференция в Хьюстоне под названием "Энергетика, безопасность и будущее экономического роста". В ней участвуют более 300 руководителей крупнейших энергетических и финансовых компаний и организаций мира, а также представителей правительств и экспертов.

"Конференция пока еще в самом разгаре, но уже можно уверенно отметить ее главный упор на основных тенденциях развития природного газа как одного из наиболее дешевых и в то же время экологичных видов топлива. Данной теме посвящено 90 процентов всех выступлений и дискуссий", — рассказал генсек Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Леонид Бохановский.

По его словам, в настоящее время наблюдается начало "золотого века" природного газа, продолжающего занимать все новые ниши.

"В настоящее время идет активное внедрение сжиженного природного газа (СПГ) на автомобильном и морском транспорте, что во многом связано с усовершенствованием технологий его хранения. К примеру, установка резервуаров СПГ на транспорте позволяет добиться более чем двукратной плотности топлива по сравнению с баллонами компримированного газа. Уже сейчас природный газ занимает второе место в мире по использованию в качестве транспортного топлива", — заявил глава Форума. передает ИТАР-ТАСС.

Леонид Бохановский также пояснил, как ФСЭГ реагирует на два главных вызова для традиционных производителей газа — рост добычи сланцевого газа и активизацию спотового рынка. Суть "феномена" сланцевого газа состоит в том, что локально, на территории США и Канады, в силу уникальных геологических условий и развития технологии гидроразрыва сложилась ситуация, благоприятствующая добыче газа из сланцев в несоизмеримо больших, чем это было раньше, объемах.

"Попытки распространить этот опыт на другие территории, например, Европу или Китай, пока не принесли ощутимых результатов и вряд ли принесут их в обозримом будущем. Неясными остаются два важных вопроса: о стоимости добычи и о влиянии на окружающую среду технологии гидроразрыва сланцевого пласта. Мы планируем провести исследования по этим вопросам, чтобы оценить в перспективе возможное влияние добычи газа из сланцев на развитие газовой промышленности и газовый рынок", — пояснил он.

Роль рыночного механизма достижения баланса спроса и предложения на сегодняшний день спотовый рынок выполняет лишь в США, Канаде и Великобритании.

"В то же время в Европе спотовые площадки служат своего рода балансиром, а большая часть международных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с нефтепродуктовой привязкой цены газа. Мы полагаем, что и на европейском, и на азиатском газовых рынках такая картина будет сохраняться еще долгое время", — заявил Бохановский.

"Аргументы.ру" писали, что Леонид Бохановский был избран генсеком ФСЭГ 9 декабря 2009 года.

Напомним, "газовый ОПЕК" - Форум стран-экспортеров газа объединяет владельцев 73 % мировых запасов газа, обеспечивающих 42 процента его мировой добычи. Участниками ФСЭГ являются Иран, Алжир, Боливия, Ливия, Россия, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Катар, Египет, Тринидад и Тобаго и Венесуэла.

Статусом наблюдателя обладают Казахстан и Норвегия. Штаб-квартира Форума расположена в Дохе.