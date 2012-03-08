ЕЦБ прогнозирует рецессию в экономике Европы

Европейский Центральный банк ухудшил прогноз по динамике ВВП еврозоны до сокращения в 0,1% против ожидавшегося ранее роста в 0,3%. Также пессимистичны прогнозы ЕЦБ и на 2013 год, сообщил глава банка Марио Драги.

Ухудшен и прогноз ЕЦБ по инфляции. Европейский Центробанк ожидает более высокого роста потребительских цен в 2012 и 2013 годах в связи с увеличением стоимости энергоносителей, отметил Драги. В 2012 году, прогнозирует ЕЦБ инфляция составит 2,4% (тогда как ранее ожидались 2%), а в 2013 году - 1,6% (против 1,5%, ожидавшихся ранее), передает РИА «Новости».