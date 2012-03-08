На реализацию проекта «Сколково» потратят 120 млрд рублей

Около 120 миллиардов рублей потребуется для реализации проекта научного центра «Сколково» в Подмосковье. Примерно 60 млрд рублей будет направлено из казны государства через фонд «Сколково».

Как отметил сити-менеджер Сколково Виктор Маслаков, еще 60 млрд рублей составят частные инвестиции. "В рамках проекта планируется возвести порядка 1 млн 200 тыс. квадратных метров различной недвижимости, специального научного кампуса, жилья, административных и технических помещений, медицинских центров, спортивных комплексов и так далее", - сказал Маслаков, передает «Интерфакс». Ранее председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг сообщил, что проект "Сколково" насчитывает примерно 600 компаний-резидентов.