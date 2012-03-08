Безработица в Греции побила многолетний рекорд

В декабре 2011 года уровень безработицы в Греции побил многолетний рекорд. Этот показатель составил 21% экономически активного населения страны. Повышение по сравнению с ноябрем минувшего года составило лишь 0,1 процентного пункта.

За год безработица в Греции увеличилась на 6,2 процентного пункта. Число безработных составило 1,033 миллиона человек, передает РИА Новости. В настоящее время страна борется с перспективой дефолта с помощью кредитов ЕС и МВФ и программы обмена суверенного долга.