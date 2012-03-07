ЦБ не будет печатать 10-рублевые и 10-тысячные купюры

Первый зампред Центробанка Горгий Лунтовский рассказал, что ЦБ не будет возвращаться к печати купюр номиналом в 10 рублей, а также не намерен выпускать в оборот 10-тысячные банкноты.

Лунтовский в интервью агентству "Интерфакс" сообщил, что декабрьский выпуск в обращение десятирублевых купюр носил разовый характер, это делалось для того, чтобы избежать проблем при расчетах.

По его данным, по состоянию на 1 февраля 2012 года в обращении находилось банкнот номиналом 10 рублей на сумму 5 млрд рублей, монет такого же номинала - на 24 млрд рублей, то есть почти в пять раз больше.

Чиновник также сообщил, что Центробанк не планирует в 2012-2013 годах вводить банкноту номиналом 10 тысяч рублей". "Это не вопрос ближайшего времени. Мы не планируем выпускать десятитысячную банкноту или банкноту более высокого номинала ни в этом, ни в следующем году", - сказал он. По мнению Лунтовского, существующий номинальный ряд вполне удовлетворяет потребности экономики и граждан.



