Госрегулирование: себестоимость растёт, выручка падает, предприятие в убытке

Правительственное регулирование отпускных цен на электроэнергию привело к тому, что в 2011 году "Концерн Росэнергоатом", эксплуатирующий все АЭС в РФ и входящий в "Росатом, получил 2,9 млрд руб. чистого убытка против прибыли годом ранее в размере 21,7 млрд руб.

Выручка концерна снизилась на 4,2% и составила 201,4 млрд руб.

Ранее глава компании Евгений Романов заявил, что "Росэнергоатом" недополучил около 19 млрд руб. выручки в 2011 г., и объяснил причины. Ключевую роль сыграло правительственное регулирование отпускных цен.

По словам Романова, 12 млрд руб. были недополучены в результате уменьшения надбавки к цене мощности, обеспечивающей безопасность эксплуатации станций, сообщает портал vestifinance.ru. Около 2 млрд руб. концерн не получил в результате отсутствия индексации цены мощности, сформированной по результатам конкурентного отбора на текущий год. Еще 5 млрд руб. приходится на итоги работы на рынке на сутки вперед, что было связано с формированием низких цен на электроэнергию.

Себестоимость компании в 2011 г. увеличилась на 23,4% до 109,3 млрд руб. Прибыль до налогов снизилась почти в 19 раз и составила 1,5 млрд руб.

2 млрд руб. из недополученных доходов концерн компенсировал за счет снижения себестоимости производства, оставшуюся часть - воспользовавшись кредитами.