Российские рыболовы теснят иноземцев на внутреннем рынке

Дальневосточный регион - лидер российского рыболовства, на него приходится основная доля вылова Россией водных биоресурсов. С начала года общий "объем улова" составил 856,7 тыс. тонн, что на 6,9% превышает показатель за тот же период прошлого года, сообщает Росрыболовство.

Доля отечественной рыбной продукции на российском рынке в последние годы растет, в прошлом году она достигла 79,9%. Производство товарной пищевой рыбной продукции в прошлом году составило почти 4,9 млн тонн.

По прогнозу Росрыболовства, в 2012 г. вылов биоресурсов сохранится или немного превысит прошлогодний уровень, составив 4,2-4,3 млн тонн. Темпы роста вылова в ближайшие годы замедлятся до 3-4% из-за снижения влияния эффекта управленческих решений, а также с учетом естественных пределов рационального вылова, пояснял глава Росрыболовства Андрей Крайний, передает ИТАР-ТАСС.

По данным Росрыболовства, объем добычи на Дальнем Востоке за январь-февраль - 632,1 тыс. тонн. При этом вылов минтая составил 509,4 тыс. тонн.

В Северном бассейне вылов составил 143,8 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего показателя на 5,3 тыс. тонн. Вылов трески составил 69 тыс. тонн.

На Балтийском море вылов составил 8 тыс. тонн, в Азово-Черноморском бассейне - 6,3 тыс. тонн, в Каспийском бассейне - 0,3 тыс. тонн.

Вылов водных биоресурсов в зонах иностранных государств составил 59,1 тыс. тонн. Еще 7 тыс. тонн выловлено в конвенционных районах и открытой части Мирового океана.