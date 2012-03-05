В России почти двум тысячам начинающих фермеров помогут грантами

До 1,5 млн рублей смогут получить в 2012 году начинающие российские фермеры. Правительство РФ в понедельник утвердило правила предоставления и распределения им субсидий. Кроме того им могут выдать единовременно 250 тыс. рублей на бытовое обустройство.

Максимальный размер гранта на создание и развитие фермерского хозяйства в расчете на одного начинающего фермера определяется субъектом Федерации, но не должен превышать 1,5 млн рублей.

Эти средства предполагается направлять, в частности, на приобретение сельхозземель и сельхозживотных, а также техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования и семян. Кроме того, их можно использовать на разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, передает ИА Финмаркет.

В 2012 году на финансирование программы "Начинающий фермер" выделено 2 млрд рублей, что позволит построить 1,7 тыс. хозяйств. Эта программа будет реализовываться на условиях софинансирования из региональных бюджетов. С 2013 году программа включена в Госпрограмму развития сельского хозяйства на период 2013-2020 годы.