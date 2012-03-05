ПАСД: Бюджетный пакт ЕС предлагает мало кушать, а надо - много работать

Саммит ЕС пошел по пути утягивания поясов, вместо ликвидации безработицы в еврозоне. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении второй по величине группы в Европарламенте - фракции социалистов и демократов.

"Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (ПАСД) резко критикует итоги завершившегося в Брюсселе весеннего саммита Европейского Совета.

"Прошедший саммит Европейского Совета не предпринял никаких конкретных шагов, чтобы найти долгосрочное решение для выхода из экономического и финансового кризиса, – говорится в заявлении ПАСД. – В ходе саммита политические лидеры Евросоюза и стран-членов ЕС приняли так называемый "Бюджетный пакт", призванный внести более строгую бюджетную дисциплину и координацию экономической политики стран ЕС. Однако Бюджетный пакт подписали лишь 25 государств-членов ЕС, Великобритания и Чехия решили держаться подальше от этого документа. Пакт должен быть ратифицирован как минимум 12 государствами-членами ЕС, чтобы вступить в силу. Как ожидается, это может произойти в начале 2013 года", - говорится в заявлении ПАСД.

В заявлении приводятся слова лидера ПАСД Ханнеса Свободы (Социал-демократическая партия Австрии). Свобода был избран лидером ПАСД, насчитывающей в своих рядах 190 членов, в середине января 2012 года до следующих выборов в Европарламент в 2014 году.

"Нам с самого начала было ясно, что "Бюджетный пакт" не может быть ответом кризису. Этот пакт призывает к более строгим мерам жесткой экономии вместо того, чтобы представить реальные меры для экономического роста и занятости. Кроме того, этот пакт создает дополнительные механизмы за пределами институтов ЕС и приводит к разделению Евросоюза, поскольку не все страны-члены согласились подписать этот документ", - заявляет Ханнес Свобода.

"Как представители граждан Европы, мы сделали упор на уменьшении ущерба от этого пакта и внесении конкретных мер, чтобы помочь людям. В этой связи мы удовлетворены тем, что Совет Евросоюза откликнулся на наши предложения и принял решение усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов и представить доклад к июню 2012 года по этому важному вопросу. Мы сможем сэкономить до 1 трлн. евро в год, если выиграем эту борьбу с налоговыми лазейками", – указал Свобода, передает пресс-служба партии "Справедливая Россия".

Согласно информации европейского статистического агентства Eurostat, уровень безработицы в странах еврозоны поднялся в январе 2012 по сравнению с предыдущим месяцем года и достиг показателя 10,7%, говорится в Самая высокая безработица была выявлена в Испании (23,3%), Греции (19,9%), Ирландии и Португалии (по 14,8%). Успешнее всего с отсутствием рабочих мест борются в Австрии (4%), Нидерландах (5%) и Люксембурге (5,1%). В Австрии у власти находятся социал-демократы, в Нидерландах – левоцентристская Партия труда входит в правящую коалицию.

"АН" писали, что 2 марта в Брюсселе лидеры 25 стран Евросоюза подписали Бюджетный пакт на саммите ЕС. Великобритания и Чехия отказались присоединиться к данному документу.

Напомним, в январе американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что Европе в ближайшем будущем предстоит войти в период "драконовской экономии", чтобы сохранить свою финансовую систему, однако из-за этого факта глобальную экономику ожидает "порочный" цикл дефляции.