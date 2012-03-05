Победа Путина практически никак не отразилась на биржевых торгах

Предсказуемые результаты выборов президента РФ не придали оптимизма инвесторам в понедельник, кроме того, торги в США в пятницу закрылись снижением. Учитывая нейтральный внешний фон, ключевые индикаторы российского рынка акций с утра демонстрируют незначительный рост.

По состоянию на 10:50 мск, индекс ММВБ вырос на 1,05% - до 1624,94 пункта, РТС при этом подрос на 1,32% - до 1749,57 пункта.

"После очередного обновления долгосрочных максимумов значимыми сопротивлениями могут стать ближайшие круглые уровни, в том числе 1650 п. В первой половине дня участники российских торгов отыграют итоги состоявшихся президентских выборов в РФ. Едва ли предсказуемый результат станет причиной для бурного роста или распродаж. Вероятно, к середине дня рынок войдет в привычное русло следования за изменением внешнего фона", -отмечает директор аналитического департамента ИГ "Норд-Капитал" Владимир Рожанковский, передает РБК.

Европейские инвесторы продолжают проявлять сдержанный оптимизм на фоне недавнего финансового стимулирования, проведенного Европейским центральным банком (ЕЦБ). На торгах в США в пятницу основные показатели снизились: индекс Dow Jones опустился на 0,02%, S&P - на 0,32%, NASDAQ – на 0,43%.

На азиатских фондовых торгах преобладают продажи. Японский Topix по состоянию на 10:38 мск просел на 0,58%, гонконгский Hang Seng - на 1,31%, китайский Shanghai Composite - на 0,52%.

Произошла кратковременная локальная фиксация прибыли, что привело к незначительному снижению цен на нефть.

Стоимость нефти марки Brent выросла на минувшей неделе до 128,4 долл./барр. (максимум с июля 2008г.), после чего начала происходить фиксация прибыли. При этом цена на американский сорт WTI 2 марта снизилась несколько более заметно, до 106,50 долл./барр. В понедельник утром цена контракта Brent доходила до отметки 123,94 долл./барр., контракта Light Sweet - до 106,95 долл./барр.

"АН" писали, что, по итогам торговой сессии 2 марта индекс ММВБ вырос на 0,77% - до 1608,08 пункта, РТС прибавил 0,13% и закрылся на уровне 1725,81 пункта.