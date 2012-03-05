Валютный прогноз: революций на рабочей неделе не предвидится

Показатели рублевой ликвидности на неделе, по прогнозам финансовых аналитиков, будут улучшаться, что повлечет за собой повышение бивалютной корзины к уровням, при которых ЦБ РФ сможет сократить величину интервенций.

Ожидается, что стоимость бивалютной корзины на рабочей неделе 5-11 марта поднимется в район 33,8-34 рубля. Доллар США может подняться в рамках коррекции в диапазон 29,5-30 руб., евро при этом будет держаться у отметки 39 руб.

Единая валюта может отступить на неделе к $1,3 за евро в условиях освоения рынком ликвидности, предоставленной Европейским Центробанком (ЕЦБ) в рамках программы LTRO.

Предполагается также, что внутриполитические факторы не будут оказывать существенное влияние на валютный рынок. Предположения экспертов "Интерфакс-ЦЭА", лежащие в основе прогноза, включают ожидание разнонаправленной динамики на глобальных рынках, сохранения высоких мировых цен на нефть или их незначительное отступление и плавную нисходящую коррекцию евро на мировых рынках, передает портал Личные деньги.

На прошедшей неделе официальные курсы доллара и евро снизились. Доллар отступил на 15 копеек, до 29,3 рубля. Евро был снижен на 41 копейку, до 38,95 рубля.