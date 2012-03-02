В России увеличился средний размер назначенной пенсии - Росстат

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщает, что в России увеличился средний размер назначенной ежемесячной пенсии, в январе ее размер увеличился на 8,9% и фактически составил 8300 рублей.



В своем сообщении Росстат отмечает: "В январе 2012 года средний размер назначенных пенсий, по предварительным данным, составил 8273 руб. и увеличился по сравнению с январем 2011 года на 8,9%".



В реальном выражении размер средней пенсии увеличился на 4,6% по отношению к показателю в январе 2011 года, а по сравнению с показателем в декабре 2011 года - упал на 0,6%.



Средний размер назначенных пенсий по отношению к средней зарплате в России составил в январе 35,2%.



Напомним, с 1 февраля трудовые пенсии были проиндексированы на 7%, в результате чего средний размер трудовой пенсии по старости достиг 9500 рублей.