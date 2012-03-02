Фискальный пакет - важный шаг для создания экономической стабильности
2 марта 2012, 20:59 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
После подписания договора фискального пакета, канцлер Германии Ангела Меркель призвала государства-членов ЕС к дальнейшим действиям по стабилизации экономической ситуации в Еврозоне.
«Сейчас необходимо принимать меры для повышения конкурентоспособности для того, чтобы повысить экономический рост», - заявила канцлер Германии по окончании саммита в Брюсселе.
Кроме того, комиссия ЕС должна еще строже контролировать действия государств-членов ЕС. Фискальный пакет предусматривает так называемые “долговые тормоза” в каждой стране Евросоюза, которые должны предотвращать задолженность государств еврозоны в будущем.
Договор вступит в силу в начале следующего года. Великобритания и Чешская Республика не подписали фискальный пакт.