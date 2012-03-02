В Росси заключили крупнейшую инвестиционную сделку в области энергетики - ВИДЕО

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что международный консорциум инвесторов и "Интер РАО" заключили крупнейшую инвестиционную сделку в области энергетики в России.



По словам Кирилла Дмитриева, одного из участников сделки, на строительство электростанций и других объектов энергетики будут направлены 625 миллионов долларов. Инвесторы получат чуть больше четверти акций "Энел ОГК-5". Пятую часть вложений предоставит Российский фонд прямых инвестиций. Остальное — частные деньги.



Глава фонда сказал, что "согласно условиям договора, консорциум инвесторов получит чуть больше четверти акций "Энел ОГК-5". Сделка еще должна пройти одобрение в правительстве и "Интер РАО", — цитирует Дмитриева телеканал "Россия 24".



Он также рассказал, что фонд планирует вложить инвестиции в еще один проект — в области медицины: "Медицина в России еще находится в некотором зачаточном состоянии. Здесь необходимы инвестиции и в технологии, и в обучение персонала, и в правильные процессы. Мы думаем об инвестиции в одну из ведущих сетей клиник в России, которая потом пойдет развиваться в регионы".