Назарбаев предлагает создать единую зону свободной торговли

Выступая в пятницу на встрече с послами зарубежных государств, аккредитованными в Казахстане, глава государства Нурсултан Назарбаев предложил странам Центральной Азии создать единую зону свободной торговли.



Нурсултан Назарбаев сказал: "Казахстан остается последовательным сторонником процесса центральноазиатской интеграции. Наши предложения находятся у всех наших соседей. На мой взгляд, сегодня было бы важно вести речь о создании региональной зоны свободной торговли в нашем регионе".



Он уверен в необходимости создания единой центральноазиатской сети железных, автомобильных дорог, а также и единого регионального продовольственного пула: "Центральная Азия обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать одним из глобальных центров мира. Мы видим будущее региона в развитии системы нефтегазопроводов, экспортирующих наши ресурсы как в Европу, так и в Азию", - отметил глава государства.



По словам Нурсултана Назарбаева, перспективным направлением также является и укрепление водно-энергетического потенциала в Центральной Азии, он считает, что необходимо "объединить усилия, решить все спорные водохозяйственные проблемы на принципах взаимной выгоды и равноправия", - цитирует президента Казахстана РИА Новости.