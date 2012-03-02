25 стран Евросоюза подписали Бюджетный пакт

В Брюсселе лидеры 25 стран Европейского союза подписали в пятницу Бюджетный пакт на проходящем ежегодном плановом весеннем саммите ЕС. Великобритания и Чехия отказались присоединиться к данному документу.

Пакт является ключевым соглашением, вводящим жесткие нормы бюджетной дисциплины стран-участниц, отмечает ИТАР-ТАСС. Его цель — консолидировать финансовый рынок еврозоны и ЕС и исключить в будущем повторение нынешнего долгового кризиса зоны евро.

После подписания Бюджетный пакт поступает в 25 стран ЕС на ратификацию. Ирландия уже объявила, что проведет по нему общенациональный референдум.

"АН" писали, что в январе американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что Европе в ближайшем будущем предстоит войти в период "драконовской экономии", чтобы сохранить свою финансовую систему, однако из-за этого факта глобальную экономику ожидает "порочный" цикл дефляции.

Напомним, в декабре страны ЕС на саммите в Брюсселе договорились о создании бюджетного пакта, в который вошли 17 стран зоны евро и еще шесть государств Евросоюза. Бюджетный пакт представляет собой документ о жесткой финансовой дисциплине, на которой настаивала Германия. Документ не подписали четыре страны: Великобритания, Венгрия, Чехия и Швеция. В заявлении Джорджа Сороса как раз и шла речь об этом документе.

Накануне в Брюсселе открылся плановый весенний саммит Евросоюза. Встреча лидеров ЕС началась в четверг в 21:00 мск и пройдет до 2 марта. Участники выберут председателя Евросовета на мандат до 30 ноября 2014 года. В первый день саммита руководители зоны евро подтвердили, что обязуются пересмотреть общий "потолок" фондов Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского механизма стабильности до конца месяца, а также ускорить выплаты в капитал Европейского механизма стабильности.

Европейский стабилизационный механизм должен быть запущен летом 2012 года, заменив собой ныне действующий временный Европейский механизм финансовой стабильности.



