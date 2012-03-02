Херман ван Ромпей: Европа ускорит инвестиции в антикризисный фонд

Предоставление средств в постоянно действующий антикризисный фонд Евросоюза будет ускорено для создания более надежных механизмов противодействия кризису в еврозоне, заявил накануне председатель Евросовета.

"Руководители зоны евро подтвердили, что обязуются пересмотреть общий "потолок" фондов Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского механизма стабильности до конца месяца, а также ускорить выплаты в капитал Европейского механизма стабильности", - заявил в четверг вечером на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС председатель Евросовета Херман ван Ромпей, передает ИТАР-ТАСС.

Предполагается, что первые траншы могут быть внесены в новый фонд уже в этом году, а полностью формирование постоянно действующего антикризисного механизма, объем которого составит 500 млрд евро, завершится на год раньше срока - в 2015 г.

"АН" писали, что накануне в Брюсселе открылся плановый весенний саммит Евросоюза. Встреча Европейского Совета началась в четверг в 21:00 мск и пройдет до 2 марта. Участники выберут председателя Евросовета на мандат до 30 ноября 2014 года.

Напомним, Европейский стабилизационный механизм должен быть запущен летом 2012 года, заменив собой ныне действующий временный Европейский механизм финансовой стабильности.