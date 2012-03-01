В 2012 году фермеры получат из бюджета до 3,5 млрд рублей

В 2012 году начинающие фермеры и семейные животноводческие фермы получат 3,5 миллиарда рублей бюджетных средств. Деньги будут выделены на развитие фермерской деятельности. Для участия в программе фермер должен пройти отбор.

Соответствующее постановление правительства было размещено в четверг в банке федеральных нормативных и распорядительных актов, передает РИА Новости. Данные меры осуществляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Для участия в региональной программе поддержки начинающий фермер должен будет пройти соответствующий отбор.