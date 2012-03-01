Баррель нефти на электронных торгах NYMEX подешевел до 107,06 доллара

Цены на нефть в утром в четверг в ходе торгов у самого высокого уровня стабилизировались с понедельника. По данным сообщает Bloomberg, баррель нефти подешевел до 107,06 доллара.

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость апрельских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI снизилась на 0,01 доллара (0,01%) относительно закрытия сессии в среду. Этот показатель составил 107,06 доллара за баррель, передает Интерфакс. Котировка фьючерса на нефть Brent на апрель на лондонской бирже ICE Futures к 8.55 мск поднялась на 0,10 доллара (0,08%) - до 122,76 доллара за баррель.