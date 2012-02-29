Афины утвердили дальнейшие меры экономии - Пападемос едет в Брюссель
29 февраля 2012, 14:24 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
Греческий парламент одобрил, как и ожидалось, дальнейшие меры жесткой экономии, включая сокращение пенсий. Об этом сообщил президиум парламента Греции.
Часть пенсий, которая превышает 1300 евро в месяц, будет уменьшена на двенадцать процентов.
Во вторник Совет министров Греции одобрил дополнительные сокращения, в том числе минимальной заработной платы в размере 22 процентов.
Премьер-министр Греции Лукас Пападемос находится в данный момент по пути в Брюссель, чтобы проинформировать руководство Европейского союза о ходе греческой программы экономии.