Афины утвердили дальнейшие меры экономии - Пападемос едет в Брюссель

Греческий парламент одобрил, как и ожидалось, дальнейшие меры жесткой экономии, включая сокращение пенсий. Об этом сообщил президиум парламента Греции.

Часть пенсий, которая превышает 1300 евро в месяц, будет уменьшена на двенадцать процентов.

Во вторник Совет министров Греции одобрил дополнительные сокращения, в том числе минимальной заработной платы в размере 22 процентов.

Премьер-министр Греции Лукас Пападемос находится в данный момент по пути в Брюссель, чтобы проинформировать руководство Европейского союза о ходе греческой программы экономии.