До 1,5% от ВВП - 124,5 млрд - подскочил дефицит бюджета РФ в феврале

Расходы минобороны РФ с начала года "уронили" баланс федерального бюджета в 3 раза. В феврале дефицит превысил 100 млрд руб., сообщила во вторник заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

По итогам первых двух месяцев дефицит составил 124,5 млрд руб. или 1,5% от ВВП. В том же периоде прошлого года бюджет был исполнен с профицитом в 52 млрд руб., - напомнила Нестеренко, передает РБК.

Бюджет оказался дефицитным несмотря на то, что цены на нефть оказались существенно выше запланированных 100 долл./барр. - в конце февраля они и вовсе превысили 125 долл./барр., что должно было нивелировать заложенный дефицит на уровне 2%.

Говоря о причинах дефицита бюджета за январь-февраль 2012г., замминистра отметила, что расходование бюджетных средств происходит в этом году более равномерно. По ее словам, особенно это касается расходов минобороны РФ. Она пояснила, что дефицит бюджета также обусловлен реформой бюджетной системы.

Замминистра напомнила, что большая часть участников бюджетного процесса в 2012г. стали бюджетными или автономными учреждениями, которым из федерального бюджета перечисляются субсидии на выполнение заданий, при этом в начале 2012 г. ряд министерств перечислил таким учреждениям сразу квартальные суммы субсидий.

"Для федерального бюджета это создавало очень серьезное напряжение с ликвидностью на счете", - подчеркнула Нестеренко, добавив, что недостаток средств бюджета восполнялся в том числе за счет внебюджетных счетов, которые есть в системе Федерального казначейства.

Эксперты полагают, что естьи другие причины скачка дефицита. В частности, "АН" писали, что в декабре прошлого года Россия согласилась оказать финансовую помощь Кипру в размере 2,5 млрд евро. Согласно условиям этого соглашения, в декабре же был перечислен первый транш объемом 590 млн, второй платеж в размере 1,3 млрд евро был переведен в январе 2012г.

По одной из версий, неожиданно возникший дефицит бюджета объясняется предстоящими выборами президента. Однако, согласно заявлению министра финансов РФ Антона Силуанова на прошлой неделе, никаких дополнительных расходов в предвыборный период не возникало.

По прогнозам Минэкономразвития, дефицит федерального бюджета РФ в 2012г. останется в пределах 1%. Поскольку, напомним, что природные катаклизмы в Европе, финансовый кризис в странах ЕС и международный конфликтс третьим по величине экспортером нефти - Ираном слились в надёжный катализатор процесса наполнения российского бюджета.

Проект бюджета РФ на 2012 год рассчитан, исходя из цены на нефть марки Urals в 2012 году в 100 долларов за баррель, темпа роста ВВП — 3,7%, объема ВВП — 58,683 триллиона рублей. На 2013 год эти показатели закладываются в 97 долларов за баррель, 4% и 64,803 триллиона рублей, на 2014 год — 101 доллар за баррель, 4,6% и 72,493 триллиона рублей соответственно.