Рубль растет на фоне небывалого падения доллара и евро

Официальный курс доллара к рублю на 29 февраля, установленный ЦБ РФ, снизился за вторник на 18 копеек и составил 28,95 руб./долл. Он стал самым низким со 2 сентября 2011г. Российская валюта растет на продаже выручки экспортерами, которые вынуждены в конце месяца уплачивать налоги.

Курс евро расчетами "на завтра" - 38,9522 руб./евро.

"Поддержку рублю оказывают продолжение налоговых выплат и продажи валютной выручки со стороны экспортеров. На текущих ценовых уровнях участие в торгах принимает ЦБ РФ, сглаживающий резкие колебания и сдерживающий стремительное укрепление рубля. В дальнейшем его курс может составить 28,80-29,10 руб./долл.", - прокомментировал начальник управления дилинговых операций Абсолют Банка Алексей Шибаев, передает РБК. Он также отметил, что поддержку рублю будут оказывать высокие цены на нефть.

Вытолкнув накануне американскую валюту ниже отметки 29 руб., а евро - ниже 39 руб., сегодня рубль продолжил развивать свои успехи. Впрочем, эксперты не исключают некоторой коррекции его курса по мере завершения налогового периода и вероятного вмешательства ЦБ после того, как укрепление рубля грозит выйти за определенные ему коридоры.

Стоимость "корзины" Банка России составляла 33,4660 руб., практически не изменившись с закрытия предыдущего торгового дня.

Напомним, официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 28 февраля 2012г., составляет 29,1264 руб./долл., курс евро - 39,1517 руб./евро.