Программа помощи Греции, утвержденная на этой неделе ЕС, Европейским центральным банком и МВФ - многообещающий проект, заявил Международный валютный фонд, но о размере участия в нём нужно ещё крепко подумать.

Международный валютный фонд рассмотрит вопрос об участии в транше в размере 130 млрд евро для Греции 13 марта, сообщил представляющий в совете МВФ Бразилию и ряд других стран Пауло Ногейра Батиста, передает Bloomberg.

МВФ по-прежнему не определился с конкретной суммой предоставляемого им транша. Как отметил официальный представитель МВФ Гэрри Райс, в случае, если Афины выполнят свое обещание и начнут проведение реформ, а частные владельцы греческих облигаций выполнят свое обещание касательно снижения объема долговых обязательств, в следующем месяце директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард представит на рассмотрение исполнительного совета МВФ предложение, согласно которому будет окончательно определена сумма второго транша.

Лагард заявила, что в настоящее время продолжается спад греческой экономики, граждане Греции сталкиваются со значительными трудностями.

"АН" писали, что глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил 25 февраля, что маловероятно, что экономику Греции спасет дополнительная поддержка. Недавняя выдача очередного транша финансовой помощи Греции лишь тянет время.

Напомним, новый кредитный транш станет вторым иностранным кредитом, предоставленным Греции в течение менее чем двух лет. В мае 2010 года правительства различных стран еврозоны и Международный валютный фонд пришли к согласию по поводу предоставления Греции первого кредитного транша в размере 110 млрд евро.

13 февраля Греция ради получения очередного транша согласилась на меры по сокращению госрасходов.

21 февраля министры финансов стран зоны евро утвердили план предоставления Греции второго транша в размере 130 млрд евро.