Что подорожает с началом весны

По словам экспертов, цены на нефть перегреты и в ближайшее время стоимость барреля может вернуться к $100. Это говорит о том, что за доллар будут давать 32 — 33 рубля, а за евро 41 — 42 рубля. Поэтому сбережения надо хранить в разных валютах, а кредиты брать в той, в которой получаете зарплату.



Прогнозируют, что рекордсменом по росту цен весной этого года будет бензин. В январе этого года министр энергетики Сергей Шматко как-то уточнил: власти надавили на нефтяников, и цены на бензин не будут повышаться до середины марта. Мясо, напротив, дорожать не будет, полагают эксперты. То же ждет и молоко. Его цена может даже немного снизиться. Объясняется это просто. Ближе к лету в отрасли начинает действовать сезонный фактор. Появляется избыточное предложение молока, в связи с чем производители вынуждены снижать цены. Но до потребителя эти скидки обычно не доходят. Всю разницу оставляет себе «розница», пишет Утро.ру.

Зато эксперты уверены, что возрастет стоимость туристических путевок. И виной тому все та же цена на нефть, из-за которой растет стоимость авиационного топлива.



