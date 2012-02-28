МВФ одобрил предоставление Ирландии кредита в размере $4,3 млрд
28 февраля 2012, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]
Ирландия вздохнула свободнее: накануне МВФ объявил о завершении пятой по счету оценки экономической ситуации в стране, приняв решение предоставить ей очередной транш в размере 2,786 млрд специальных прав заимствования ($4,33 млрд).
Данный транш является частью пакета предоставляемой Ирландии помощи в размере 85 млрд евро (около $114 млрд долларов), по которому было достигнуто соглашение между ЕС, МВФ и Ирландией. Около $30,1 из этой суммы были предоставлены Международным валютным фондом.
Таким образом, общий объем кредита, предоставленного Ирландии МВФ, составил $21,49 млрд.
В понедельник в своем заявлении МВФ отметил, что ирландское правительство продолжает проведение реформ, направленных на оздоровление финансовой системы. В 2011 году Ирландия реализовала намеченную цель, добившись сокращения доли бюджетного дефицита от валового внутреннего продукта страны до 10 %.
Первый замдиректора-распорядителя МВФ Давид Липтон подчеркнул необходимость сохранения преемственности процесса упорядочивания в сфере финансов и проведения структурных реформ и в дальнейшем, так как это позволит ирландскому правительству осуществить накопление значительных финансовых средств.
"АН" писали, что Ирландия, в числе первых присоединившаяся к Евросоюзу, получила слишком высокие для своего уровня развития социальные гарантии и кредитные рейтинги, противоречие которых их возможностям и корежит Европу.
Напомним, профессор Санкт-Петербургского университета Алексей Кудрин в конце января заявил, что ради оздоровления еврозоны ее может покинуть Ирландия, а также Греция и Португалия.