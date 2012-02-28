Росстат: Объем иностранных инвестиций в российскую экономику вырос на 66,1%

За минувший год в российскую экономику поступило 190,6 млрд долл. иностранных инвестиций. Этот показатель на 66,1% больше, чем за 2010 год, отмечает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, в 2011 году объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за рубежа, составил 165,2 млрд долл., что на 36,7% больше, чем в 2010г. Накопленный иностранный капитал в экономике России по состоянию на конец 2011 г. составил 347,2 млрд долл., что на 15,7% больше аналогичного показателя 2010 г., пишет РБК.