Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Греции до "выборочного дефолта".

Решение о понижении рейтинга до уровня "SD (selective default)" было принято после того, как частные кредиторы Греции согласились списать более половины долгов государства по облигациям.

Standard & Poor's пересмотрело как долгосрочный, так и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги, понизив их на две и одну ступени. В правительстве Греции новость не вызвала удивления.Напомним, 21 февраля текущего года министры финансов Еврозоны одобрили вторую программу финансовой помощи Греции объемом 130 млрд. евро.