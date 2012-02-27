Деньги, зарезервированные на случай второй волны кризиса, разморозят в мае

200 миллиардов бюджетных средств, которые были зарезервированы на случай начала второй волны кризиса, Министерство финансов России планирует разморозить в мае 2012 года. Об этом сообщается в письме заместителя главы Минфина Татьяны Нестеренко.



В письме Татьяна Нестеренко разрешает получателям средств бюджета учитывать ранее зарезервированные деньги в планах по расходам. Однако, говорится в письме, окончательное решение о разморозке будет принято по итогам исполнения федерального бюджета за первый квартал 2012 года, пишет "Коммерсантъ".



О том, что Минфин РФ заморозил часть денежных средств, стало известно в декабре 2011 года. Ранее деньги планировалось направить на помощь социально незащищенным слоям населения, если экономическая ситуация резко ухудшится. Зарезервированные деньги должны были потратить в первом квартале 2012 года.



Напомним, планы по созданию антикризисных резервов России были разработаны в случае падения цен на нефть. Российский бюджет на 2012 год был рассчитан исходя из стоимости барреля нефти Urals в 100 долларов, но даже при такой цене дефицит бюджета ожидается на уровне 1,5% ВВП.