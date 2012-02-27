G20: Европа должна реализовать дополнительные антикризисные меры

G20 поставила Европе условия - она должна реализовать дополнительные антикризисные меры для избежания дальнейшего распространения долговых проблем. И только после этого G20 примет решение о выделении дополнительных финансовых средств Международному валютному фонду (МВФ).

Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков "двадцатки".



В документе также сообщается, что работа по определению сумм, необходимых для МВФ, должна быть закончена в течение марта 2012 года.



На пресс-конференции глава центрального банка Мексики Агустин Карстенс подчеркнул: "Важно, чтобы в ближайшие недели, в течение марта, европейские страны провели детальные переговоры по поводу антикризисных мер". По его словам, именно это станет главным для принятия решения по увеличению ресурсов МВФ на следующем заседании министров финансов G20 в апреле этого года.



Агустин Карстенс также отметил: "Сегодня мы не затрагивали тему общей суммы, это вопрос, работа по которому будет продолжаться в Европе, результаты будут уже в марте, и на базе этих результатов будет выработана общая позиция".



По мнению директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, мировая экономика пока не вышла из зоны риска, хотя уже и обеспечена ее относительная стабильность, "мы видим некую стабилизацию, но скрытые риски продолжают оставаться, а мировая экономика все еще не вышла из опасной зоны". К основным опасностям Лагард отнесла ситуацию в финансовой системе, высокие уровни государственного и частного долга, рост цен на нефть, передает РИА Новости.