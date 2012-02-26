Персидский Fars: Греческие танкеры ушли из Ирана несолоно хлебавши

Нефтеналивные танкеры, прибывшие для перевозки иранской нефти на греческие НПЗ, ушли в воскресенье обратно пустыми после окончательного отказа Тегерана поставить Афинам 500 тысяч баррелей нефти.

Об этом сообщило сегодня днем, похоже, с большим удовольствием, иранское информагентство Fars.

Все как бы логично. У Ирана с Евросоюзом затяжной конфликт. Но для тонущей в долгах Греции (где в нормальные времена доля потребления нефти из Ирана достигает 35%, а сегодня, в условиях навязанного Евросоюзом режима жесткой экономии, возможно и все 100%), сегодняшний "персидский отлуп" может означать смертный приговор через коллапс. Точнее, через самоубийство в гражданской войне: в Греции не прекращаются народные волнения.

И надо же такому случиться, что именно сегодня главный немецкий "полицай" немягко намекнул Афинам, что Греции лучше будет, если она добровольно уберется из Еврозоны.

Тегеран от того, что не отдал Афинам нефть сегодня, не пострадал: Иран заявил днем ранее, что намерен продавать дополнительно 500 тысяч баррелей в сутки китайским и индийским нефтепереработчикам. Но и не найдет покупателя -для него это капля в море экспорта "чёрного золота".

Напомним, что, Иран давно уже грозил Евросоюзу перекрыть постаки нефти в ряд стран в ответ на решение ЕС наложить эмбарго на импорт нефти из Ирана, которое вступает в силу 1 июля, чтобы у Греции, Испании и Италии было достаточно времени найти альтернативные источники поставок.

15 февраля Тегеран сообщил, что немедленно прекращает поставки нефти Франции, Италии, Испании, Греции, Португалии и Нидерландам. И в тот же день передумал из жалости в связи с суровой зимой в Европе.

В результате мировые цены на нефть лихорадило и кто-то неплохо на этом нажился.

А вся эта песня тянется много лет из-за страха, возможно, обоснованного на генном уровне, перед персидской агрессией. Ряд стран ЕС в один голос с США обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.

А вот Россия, которой как никому выгодна вся эта возня - цена на нефть марки Brent взлетела до $127,9 за баррель (а для бездефицитности бюджета РФ и 110-120 за глаза хватит)- выступает за мирное решение Иранской проблемы. Возможно потому, что после Афганистана реально оценивает всю опасность загнанного в угол современного азиатского государства.