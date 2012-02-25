Горячие финские парни научат российские локомотивы бегать быстрее

Россия и Финляндия создают совместное предприятие по разработке и производству двигателей железнодорожного, судового и стационарного применений. На сегодняшний день это самый динамичный инвестиционный проект, внедряемый на территории Пензенской области.

В субботу в Пензе прошла торжественная презентация проекта ЗАО "Трансмашхолдинг" (Россия) и компании "Вяртсиля" (Финляндия). Объем инвестиций в создаваемое совместное предприятие составляет порядка 1,8 миллиарда рублей. Производство двигателей планируется начать уже в текущем году.

Годовой объем — более 250 двигателей для железнодорожного и морского транспорта и электроэнергетики. К 2015 году планируется увеличение ежегодного объема продаж до 273 дизелей и выручки 67,2 миллиона евро.

Ожидается, что через пять лет после начала совместного производства дизелей около двух третьих всех комплектующих должны обеспечиваться российскими поставщиками. Продукция будет реализовываться не только в России, но и за рубежом. Также будет создана современная испытательная база для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, передает ИТАР-ТАСС.

"Вяртсиля" — ведущий мировой производитель среднескоростных двигателей и второй после немецкой "Ман" производитель низкоскоростных двигателей. В 2009 году продажи компании составили 5,3 миллиарда евро.

"Трансмашхолдинг" — крупнейший в России производитель подвижного состава для железной дороги и метро.

"Пенздизельмаш" — одно из ведущих предприятий дизелестроения в РФ, основанное в 1949 году. С этого времени завод выпустил более 20 тысяч дизель-генераторов и более 200 тысяч турбокомпрессоров. Продукцию пензенских машиностроителей можно встретить в 60 странах.