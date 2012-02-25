Саудовская Аравия на минувшей неделе увеличила экспорт нефти

На минувшей неделе Саудовская Аравия увеличила объем экспорта нефти до 9 млн барр./сутки против 7,5 млн барр./сутки по состоянию на конец января. Основной причиной увеличения экспорта стали растущие цены на нефть.



Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в Министерстве нефти страны, экспорт нефти в страны Азии вырос до 6 млн барр. в сутки, в США - до 1,5 млн барр./сутки. Отмечается, что это наивысший уровень экспорта нефти в эти страны за последние 3 года.