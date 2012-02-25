Глава Всемирного банка поставил крест на экономике Греции

Маловероятно, что экономику Греции спасет дополнительная поддержка. Недавняя выдача очередного транша финансовой помощи Греции лишь тянет время, считает президент Всемирного банка Роберт Зеллик.

"Еще рано делать какие-либо выводы: частично ситуация будет зависеть от того, какие действия предпримет сама Греция", - заявил в субботу Зеллик на совещании лидеров G20, передает Би-Би-Си.

По мнению главы Всемирного банка, ряд других стран еврозоны, охваченных кризисом – в частности, Италия, Испания и Португалия – не нуждаются в финансовой помощи. Основным методом разрешения кризиса Р.Зеллик назвал ускорение экономического роста.

"АН" писали, что в Мексике в субботу проходит встреча министров финансов и глав центробанков стран G20, главная тема которой - долговой кризис в странах еврозоны. На ней присутствуют главы МВФ и Всемирного банка.

Напомним, Греция ради получения очередного транша согласилась на меры по сокращению расходов.