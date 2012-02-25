Глава Всемирного банка поставил крест на экономике Греции
25 февраля 2012, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]
Маловероятно, что экономику Греции спасет дополнительная поддержка. Недавняя выдача очередного транша финансовой помощи Греции лишь тянет время, считает президент Всемирного банка Роберт Зеллик.
"Еще рано делать какие-либо выводы: частично ситуация будет зависеть от того, какие действия предпримет сама Греция", - заявил в субботу Зеллик на совещании лидеров G20, передает Би-Би-Си.
По мнению главы Всемирного банка, ряд других стран еврозоны, охваченных кризисом – в частности, Италия, Испания и Португалия – не нуждаются в финансовой помощи. Основным методом разрешения кризиса Р.Зеллик назвал ускорение экономического роста.
"АН" писали, что в Мексике в субботу проходит встреча министров финансов и глав центробанков стран G20, главная тема которой - долговой кризис в странах еврозоны. На ней присутствуют главы МВФ и Всемирного банка.
Напомним, Греция ради получения очередного транша согласилась на меры по сокращению расходов.