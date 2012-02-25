"Казначеи" стран "Большой двадцатки" определят сегодня будущее еврозоны

В Мексике в субботу открывается встреча министров финансов и глав центробанков стран G20, главной темой на которой станет долговой кризис в странах еврозоны. Европейские лидеры будут обсуждать механизмы финансовой поддержки, а также возможное увеличение средств на балансе фонда спасения еврозоны.

МВФ предлагает увеличить его на 500 млрд долларов, чтобы справиться с кризисом. Но такие страны, как США и Канада, едва ли согласятся выделить столь крупные суммы в краткосрочной перспективе, передает Би-Би-Си. Они заявляют, что ЕС должен предпринимать больше самостоятельных усилий для преодоления кризиса.

"АН" писали, что министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что РФ готова выделить 10 млрд долларов для увеличения капитализации МВФ.

Напомним, G20 - Группа двадцати, "Большая двадцатка" (официально: англ. Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors) — формат международных совещаний министров финансов и глав центральных банков, представляющих 20 экономик: 19 крупнейших национальных экономик и Европейский союз. Кроме того, обычно на встречах G20 присутствуют представители Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка.

В совокупности, G20 представляет 90% мирового валового национального продукта, 80 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира.