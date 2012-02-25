Белоруссия объявила об окончании финансово-экономического кризиса. Первый вице-премьер республики Владимир Семашко подчеркнул - финансовый кризис не перерос в социально-экономический благодаря усилиям властей.



По словам Семашко, "кризис можно было бы и мягче пройти, инфляция и девальвация могли бы быть двухзначными, если бы мы действовали более решительно". Рост ВВП Белоруссии в первой половине 2012 года может составить 5-5,5%, как и предусмотрено экономическим прогнозом, отметил премьер. В частности, в Министерстве экономики рассчитывают, что в первом квартале ВВП страны увеличится примерно на 2,5%, передает Лента.ру.