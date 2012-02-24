Семашко: Белоруссия будет покупать у России нефть и газ без пошлины

Россия и Белоруссия подписали соглашения, которые позволяют осуществлять беспошлинную торговлю нефтью и газом. Белоруссия всегда будет покупать нефть и газ у России беспошлинно, заявил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

"Мы всегда будем покупать нефть и газ беспошлинно, а соглашения по ЕЭП бессрочные", - заявил Семашко. По его словам, соглашения, достигнутые Россией и Белоруссией в нефтяной и газовой сферах, а также трехсторонние соглашения в рамках ЕЭП, позволяют Белоруссии импортировать нефть и газ беспошлинно неограниченный срок.